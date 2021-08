Teadlased selgitavad, kas silmatest võib aidata diagnoosida koroonaviirust

Teadlased loodavad, et tulevikus võivad arstid diagnoosida pikaajalist covidit kontrollides närvikiude ja sarvkesta immuunrakkude suurenemist.

Uuring ilmus ajakirjas British Journal of Ophthalmology.

Covid-19 on peamiselt hingamisteede haigus, kuid võib mõjutada ka teisi kehaosi. Ajakirjas BMJ Open avaldatud uuringust selgus, et Covid-19 võib kahjustada ka erinevaid organeid. Pikaajalised sümptomid võivad tekkida pärast kerget, mõõdukat või rasket infektsiooni, seda nimetatakse long covid-iks.

Sümptomid on: köha, väsimus, südamepekslemine, õhupuudus, lihasvalu või keskendumisraskused. Samuti on teadlased märkinud, et Covid-19 võib põhjustada ka neuroloogilisi sümptomeid nagu näiteks peavalu, maitse- või lõhnataju kaotus, tuimus, pearinglus ja närvisüsteemi probleemidest tingitud valud.

Sarvkesta analüüsimiseks kasutasid teadlased protsessi, mida nimetatakse sarvkesta konfokaalseks mikroskoopiaks. Lisaks närvikiudude kahjustuste avastamisele näitab see ka muutusi sarvkesta immuunrakkudes.

Teadlased on varem avastanud, et immuunakkude arvu suurenemisel on seos diabeetilise neuropaatia ja hulgiskleroosiga.

Uuringus osales 40 inimest, kes olid paranenud Covid-19 viirusest. Nad täitsid küsimustiku, mis hõlmas üldiste sümptomite hindamist.