Confido avas neli uut vaktsineerimispunkti

«Sügis on ukse ees ja haigestunute arv kasvab iga päev, mistõttu on vaktsineerimise kättesaadavus ilmselgelt lähikuude prioriteet nii Confido kui ka kogu Eesti ühiskonna jaoks,» rõhutas Confido juhatuse esimees Risto Laur ning lisas, et juba avatud kümnele plaanib ettevõte kõige lähemal ajal avada veel mitmeid uusi vaktsineerimispunkte.