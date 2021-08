Erikomisjon: vaktsineerimise eesmärki peab tõstma

Erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu ütles, et kuuldud ettepanekutest on paljud juba siin-seal kõlanud, kuid nii kompaktselt ei ole neid veel ette kantud.

Komisjon asus seisukohale, et Paavo Nõgese töögrupi pakutud vaktsineerimist kiirendavate ettepanekute rakendamisel on võimalik suurendada vaktsineerimise ambitsiooni valitsuse seatud 70 protsendi asemel 80 protsendini septembri lõpust.

Erikomisjon soovib Sotsiaalministeeriumilt saada järgmisel nädalal Paavo Nõgese töögrupi ettepanekutele tagasisidet, mida on võimalik kiiresti ellu viia ja mida mitte.

«Me oleme vaktsineerimise teemadel teinud kevadest alates üksjagu istungeid, kuid kahetsusväärselt ei jää küsimusi vähemaks, vaid neid on juurde tulnud. Ilmsiks on tulnud suuremad vead, miks vaktsineerimine suvel soikus. Nimelt jäeti mais kuni juulini sisuliselt kõrvale perearstid, ei kaasatud piisavalt eratervishoiu asutusi ning tegevusel polnud süsteemset rakenduskava,» rõhutas Reinsalu.

Komisjon tuvastas, et siiani puudub vaktsineerimise konkreetne rakenduskava ja pidas oluliseks, et see viivitusteta välja töötataks. Tegevuskavas peaksid olema konkreetsed vahe-eesmärgid sihtrühmade lõikes.