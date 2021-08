Haaberstis alustavad esmaspäevast mobiilsed vaktsineerimispunktid

«Vaktsineerima on oodatud kõik Eesti elanikud alates 12. eluaastast. Täiskaitse saavutamiseks on väga oluline läbida kogu vaktsineerimiskuur ja mitte loobuda teisest kaitsesüstist. Teise kaitsesüsti aja saab teada esimese doosi tegemise ajal. Vaktsineerima tulles peab kaasa võtma ID-kaardi või passi, eelnev registreerimine ei ole vajalik,» ütles Lääne-Tallinna keskhaigla juht ja Haabersti mobiilsete vaktsineerimispunktide eestvedaja Arkadi Popov.

Covid-19 vastu vaktsineeritud inimestel on võimalik patsiendiportaali kaudu luua endale võltsimiskindel vaktsineerimistõend. Igaüks saab oma vaktsineerimistõendi luua patsiendiportaalis www.digilugu.ee ning selle sealt siis ka alla laadida oma arvutisse või mobiiliseadmesse. Patsiendiportaalist saadav vaktsineerimistõend on tasuta. Tõendit saab kasutada nii nutiseadmes kui ka väljaprinditud kujul. Tõendil on QR-kood, mis aitab kontrollimisel teada saada kõik vajalikud andmed ja tõendi õigsuse.