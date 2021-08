Teadlased jälgivad uusi koroonatüvesid, Delta sümptomite teke on varasemast kiirem

Delta

Kõige murettekitavam on Indias esmakordselt avastatud Delta tüvi. See levib hoogsalt paljudes riikides vaktsineerimata populatsioonides ja on tõestatud, et see suudab nakatada rohkem vaktsineeritud inimesi kui tema eelkäijad.

Maailma terviseorganisatsioon liigitab Delta murettekitavaks variandiks, mis tähendab, et on tõestatud, et see võib suurendada nakatumist, põhjustada raskemat haigust või vähendada vaktsiinide ja ravimeetodite tõhusust.

San Diego La Jolla immunoloogiainstituudi viroloogi Shane Crotty sõnul on Delta trump selle edasikanduvus. Hiina teadlased leidsid, et Deltaga nakatunud inimestel on ninas 1260 korda rohkem viirust kui koroonaviiruse algversiooni puhul. Mõned USA uuringud näitavad, et Deltaga nakatunud vaktsineeritud isikute «viiruskoormus» on võrdne vaktsineerimata inimestega, kuid vaja on rohkem uuringuid.

Kui esialgsel koroonaviirusel kulus sümptomite tekitamiseks kuni seitse päeva, võib Delta põhjustada sümptomeid kaks kuni kolm päeva kiiremini, andes immuunsüsteemile vähem aega reageerimiseks ja kaitse ülesehitamiseks. Samuti näib, et Delta muteerub veelgi – teatatud on ka «Delta Plus» variandist, mis kannab täiendavat mutatsiooni.

India lisas juunis Delta Plus murettekitavaks variandiks, kuid USA haiguste kontrolli ja tõrje keskus ega WHO pole seda veel teinud. Avatud lähtekoodiga Covid-19 andmebaasi Outbreak.info andmetel on Delta Plus avastatud vähemalt 32 riigis. Ekspertide sõnul pole veel selge, kas see on ohtlikum.

Lambda

Lambda variant on äratanud tähelepanu võimaliku uue ohuna. Kuid see koroonaviiruse versioon, mis esmakordselt tuvastati Peruus detsembris, võib taanduda, ütlesid mitmed nakkushaiguste eksperdid Reutersile.

WHO klassifitseerib Lambda huvipakkuva variandina, mis tähendab, et see kannab mutatsioone, mille puhul kahtlustatakse nakkushaiguse muutumist või raskemat haigust, kuid seda uuritakse veel. Laboratoorsed uuringud näitavad, et sellel on mutatsioone, mis võivad aidata põgeneda vaktsiini poolt toodetud antikehade eest.

Dr Eric Topol, molekulaarmeditsiini professor ja Scripps Research Translational Institute direktor ütles, et SARS-CoV-2 variante jälgivale andmebaasile GISAID teatatud uute Lambda juhtumite protsent on langenud — märk sellest, et tüve levimus väheneb.

Lambda ei tundu põhjustavat suurenenud ülekandumist ja vaktsiinid näivad selle vastu hästi aitavat, ütles dr William Schaffner, Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskuse nakkushaiguste ekspert.

B.1.621

Variant B.1.621, mis tekkis esmakordselt jaanuaris Colombias, kus see põhjustas suure puhangu, ei ole veel kreeka tähe nime pälvinud.

Haiguste kontrolli ja tõrje Euroopa keskus on selle loetlenud huvipakkuva tüvena. See kannab mitmeid võtmemutatsioone, sealhulgas E484K, N501Y ja D614G, mis on seotud suurenenud ülekanduvuse ja vähenenud immuunkaitsega. Seni on Ühendkuningriigis olnud 37 tõenäolist ja kinnitatud juhtumit, selgub hiljutisest valitsuse aruandest, ja see variant on tuvastatud paljudel Florida patsientidel.

Veel tüvesid tulekul?

Valge Maja meditsiininõunik dr Anthony Fauci hoiatas hiljuti, et USA võib hätta jääda, kui rohkem ameeriklasi ei vaktsineerita, kuna suur hulk vaktsineerimata inimesi annab viirusele rohkem võimalusi levida ja muteeruda.