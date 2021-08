Lutsar: päevakorral on ka kolmanda doosi manustamise vajadus

Küll aga viitas professor, et kliiniliste uuringute põhjal on vaktsiinidest seni igati kasu olnud, kuna suremus, nakatumine ja vajadus haiglaravi järele on vähenenud. «Revaktsineerimise eesmärgiks oleks ennekõike raske haigestumise vähendamine isikutel, kellel immuunsuse teke on problemaatiline,» lisas Lutsar.