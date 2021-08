Euroopa ravimiamet andis Covid-19 vaktsiinide kohta uued soovitused

Komitee soovitab ravimiteabesse lisada kõrvaltoimena «immuuntrombotsütopeenia». See on seisund, mille puhul inimese immuunsüsteem ründab enda trombotsüüte ehk vereliistakuid, mis on vajalikud verehüübimiseks. Immuuntrombotsütopeenia tõttu võivad tekkida verevalumid, täppverevalumid, ninaverejooksud, vererohked menstruatsioonid, muud verejooksud.