Uuringus selgus, mis võib aidata mõõdukalt haigeid Covid-19 haiglapatsiente

Selle ravistrateegia kasutamine kriitiliselt haigete Covid-19 patsientide puhul, kes vajavad intensiivravi, ei andnud aga samu tulemusi. Uuringu ametlikud järeldused, mida osaliselt toetas südame-, kopsu- ja vereinstituut (NHLBI), mis on osa Ühendkuningriigi riiklikest terviseinstituutidest, ilmusid ajakirjas The New England Journal of Medicine.

«Need tulemused annavad veenva tõenduse selle kohta, kui oluline on kliinilistes uuringutes kihistada erineva raskusastmega patsiente. Mis võib aidata ühte patsientide alarühma, ei pruugi mõnes teises olla kasulik või võib olla isegi kahjulik,» ütles NHLBI direktor Gary H Gibbons.

Teadlased on täheldanud, et teatud inimestel, kes surid Covid-19 tõttu, tekkisid verehüübed kogu kehas, isegi kõige väiksematesse veresoontesse. Tromboosivastased ained, sealhulgas verevedeldajad, aitavad vältida trombide teket teatud haiguste korral. Arstid ei teadnud, milline tromboosivastane ravim, milline annus ja millisel hetkel võib olla Covid-19 ajal tõhus. Nendele kiireloomulistele küsimustele vastamiseks tulid kokku kolm rahvusvahelist partnerit, kes ühtlustasid oma katseprotokollid, et uurida verevedeldaja hepariini täieliku või terapeutilise annuse kasutamise mõju võrreldes hepariini madala või profülaktilise annusega Covid-19 mõõdukalt ja kriitiliselt haigetel haiglapatsientidel.

Teadlased määratlesid mõõdukalt haigetena neid, kes olid hospitaliseeritud Covid-19 tõttu ilma elunditoe vajaduseta, ja kriitiliselt haigeid patsiente kui intensiivravi ja ventilatsiooni vajavaid.

Aprillis 2020 said hospitaliseeritud Covid-19 patsiendid kuni 14 päeva pärast haiglasse jõudmist kas väikese või täieliku hepariini annuse. 2020. aasta detsembriks näitasid vahetulemused, et täies annuses manustatud ravimid ei vähendanud elunditoe vajadust ja võisid isegi kahjustada kriitiliselt haigeid patsiente. Kuid kuu hiljem näitasid vahetulemused, et hepariini täisannused olid tõenäoliselt kasulikud mõõdukalt haigetele patsientidele.

«Nende uuringute ametlikud järeldused viitavad sellele, et terapeutilise antikoagulatsiooni alustamine on kasulik mõõdukalt haigetele patsientidele ja kui patsientidel on tekkinud raske Covid-19, võib olla liiga hilja selle haiguse tagajärgi muuta,» ütles dr Judith Hochman, New Yorgi ülikooli kliiniliste teaduste vanemdotsent. «Nendes uuringutes hinnatud ravimid on arstidele kogu maailmas tuttavad ja laialdaselt kättesaadavad, mistõttu on leiud hästi rakendatavad mõõdukalt haigete Covid-19 patsientide jaoks.»