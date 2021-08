Uued piirangud panid spordivõistlusele põntsu

«Meie õnn ja õnnetus ühtaegu on atraktiivses kesklinna piirkonnas tegutsemine, mis omakorda on seotud kahel kaldal kulgeva rajaga. Staadionile või parklatesse üles seatud keskustel on sellises olukorras loomulik eelis, mistõttu iga spordiürituse puhul tuleb vaadelda tegevuspaiga eripära,» rääkis korraldusmeeskonna juht Eesti rahvajooksude ühe keerulisema logistikaga võistluskeskuse suurest miinusest.

Teiseks probleemiks on süvenev tervisekriis, kus Pärnumaa plingib punase laternana.

«Siin on kõrgeimad nakatumisnäitajad, seevastu vaktsineerimisega sörgime tagaotsas. Meil ei ole valmidust viiruse uue tüve leviku perioodil inimesi proovile panna,» selgitas Mäe, kelle hinnangul võetakse muuhulgas arvesse terviseameti soovitust rahvarohkeid kogunemisi vältida. «Võtmelauseks on vaktsineeritusega hõlmatus: kui see suureneb, on tulevikus taas võimalus mõelda Kahe Silla jooksu korraldamisele. Kahetsusväärselt kannatavad praeguseks süstid oma õlavarde saanudki.»