Vaktsiinikiirabi külastab augustis Harjumaa asulaid

Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Lilian Läätse sõnul on huvi mobiilsete vaktsineerimispunktide vastu suur. «See on inimestele väga hea võimalus end kodukoha lähistel kiirelt ja mugavalt vaktsineerida lasta,» ütles Lääts, lisades, et kuue nädala pärast on vaktsineerimiskiirabi samas kohas tagasi, et pakkuda võimalust ka teiseks vaktsiinidoosiks.

Harjumaa vaktsiinikiirabi ajagraafik 10. augustil kell 10-16 Keilas, 11. augustil kell 10-12 Ääsmäel ja 11. augustil kell 13-16 Sauel, 12. augustil kell 10-12 Ämaris ja kell 13-16 Kloogal, 16. augustil kell 17-21 taas Sauel, 17. augustil kell 10-16 taas Keilas, 18. augustil kell 10-12:30 Turbas ja kell 13:30-16 Riisiperes, 24. augustil kell 10-16 taas Keilas, 25. augustil kell 10-13 Laagris ja kell 14-16 Haibas, 26. augustil kell 10-16 Paldiskis, 29. augustil kell 12-17 lõpetab vaktsiinikiirabi taas Sauel. Regionaalhaiglas on kasutusel Pfizer/BioNTechi vaktsiin Comirnaty. Vaktsineerimisele võivad tulla ka need inimesed, kes soovivad saada Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty teist doosi. Seda juhul, kui esimese doosi saamisest on möödunud 5-6 nädalat. COVID-19 haiguse läbipõdenuid on soovituslik vaktsineerida ühe doosiga 6. kuul pärast tervenemist.

Lisaks on avatud regionaalhaigla vaktsineerimiskabinet Sütiste teel kõigil augustikuu tööpäevadel (v.a 20. august) kell 8.00-16.00. Kahel nädalavahetusel, 13.-15. ja 27.-29. augustil avatakse täiendavad vaktsineerimiskabinetid, mis töötavad kell 8-20. Vaktsineerima on oodatud nii ette registreerunud inimesed kui ka need, kel aega broneeritud ei ole.

13.-15. ja 27.-29. augustil on parkimine regionaalhaigla parkimistsoonis PERH tasuta.