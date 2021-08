Ravimiameti kliinilise hindamise büroo spetsialist Mihkel Arrak sõnas, et iisraellaste ravimikandidaati on keeruline hinnata, sest selle kohta on väga vähe avalikku teavet. Siiamaani on ravimit katsetatud vaid väikese hulga inimeste peal ning uuringud ei ole võrrelnud eksperimentaalset ravi platseeboga. Teise faasi uuringud ei hinnanud ka ravimi tõhusust.