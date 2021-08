Terviseamet kehtestab tervishoius hädaolukorra

«Tervisamet kehtestab tänasest (kolmapäevast – toim.) tervishoiualase hädaolukorra, millega tõstetakse alates 20. augustist haiglate valmisoleku taset, et luua täiendavaid Covid-haiglakohti ja me peame valmis olema, et haiglasse hakkab rohkem inimesi tulema,» ütles tervisameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma Vikerraadio saates « Uudis+ ».

«Need kohad, mis luuakse, tulevad mingi ressursi arvelt. Kõige kitsam ressurss on meil tervishoiutöötajad ja seetõttu hakatakse piirama ka plaanilist ravi. Kevadel, kui Covid-kohtade arv ulatus tuhandeni, olime väga kriitilisel piiril oma tervishoiuvõimekusega. Tasapisi hakkame ülespoole ravivajadust eskaleerima, aga selle on oma mõju,» lausus Härma.

Härma sõnul on hädaolukord vaja ette ära kehtestada, et haiglad saaksid ettevalmistusi teha. Terviseameti prognooside järgi tõuseb 20. augustiks haiglaravi vajavate koroonahaigete arv kuni 150-ni. Kolmapäeva seisuga vajab haiglaravi 63 koroonapatsienti.

Härma sõnul jätkub nakatumiste arvu kasv. Kolmapäeva seisuga on nakatumiskordaja R Eestis 1,19 ning see kasvab järgmistel nädalatel ligikaudu kümme protsenti nädalas, prognoosis ta. See tähendab, et 20. augusti paiku on päevaseid nakatumisi Eestis 300 kuni 400.