Härma: üha rohkem nooremaid inimesi satub haiglasse

«Tuleb ka valmis olla, et üha rohkem nooremaealisi vajab haiglaravi. Ameerika näitel on teada, et lapsed ja noored nakatuvad oluliselt rohkem,» kinnitas Härma.

Tema sõnul on ka viimasest nädalast näha, et kasvama on hakanud ka haigestumine vanemaealiste vaktsineerimata inimeste hulgas.

«Täna ei ole kahtlustki, et vaktsineerimine on tõhus. Seal, kus on vaktsineerimise tase kõrgem, on ka haigestumine väiksem. Ka need, kes on läbi põdenud, peaksid minema vaktsineerima. Ei pea ootama kuus kuud, võib vaktsineerida ka varem. Nakatumist me maha suruda ei saa ja sügisel ootame nooremate seas nakatumiste tõusu,» selgitas Härma.