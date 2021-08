Vaktsineeritud lastest on kaks vajanud arstiabi

Ühe annuse koroonaviiruse vaktsiini on Eestis saanud üle 25 000 alaealise. Nende seas vajas ravimiameti teatel arstiabi kaks last ja mõlemal juhul oli tegu allergilise reaktsiooniga. Ühtlasi selgitab amet, et vaktsiinid ei mõjuta ka laste saamist.