Kallas: tööandja tohib küsida tõendit vaktsineerituse kohta

Kallase sõnul on plaanis muuta bioloogiliste ohutegurite määrust. «Selle taga on see, et alates esmaspäevast kehtivad paljudes kohtades, näiteks meelelahutuskohtades nõuded, et tuleb oma terviseohutust tõendada. See kõik on vajalik selleks, et saaks ühiskonda hoida võimalikult avatuna,» rääkis Kallas.