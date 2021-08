Uuringus selgus, mis pakub lisanduvalt kaitset Covid-19 vastu

Mitmed väiksed ühekeskuselised uuringud on viidanud, et gripi vastu vaktsineerimine võib aidata ka SARS-CoV-2 eest kaitsmisel. Nüüd leiti seni suurimas analüüsis, et eelmisel sügisel gripi vastu vaktsineeritud patsiendid said Covid-19 korral kergemini hakkama, vahendab Med24.