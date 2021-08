Viljandi haigla alustab vaktsineerimist koolides

«On oluline, et võimalikult paljud lapsed ja nende pereliikmed oleksid kooli alguseks vaktsineeritud. Haridusfond on kogukondlik organisatsioon, mis ellu kutsutud selleks, et hariduselu arendada. Kriisisituatsioonis on kogukonna toetus väga vajalik ja seetõttu haarasime initsiatiivi ning panime õla alla, et aidata omalt poolt koolides vaktsineerimist korraldada,» ütles nõukogu liige Aivar Berzin.

Kesklinna koolis ja Jakobsoni koolis saab vaktsineerida 16., 17., 18., 19., 23., 24, 25., 26., 27. augustil kell 11.-19.00. Vaktsineerima võivad tulla kõik soovijad, eeskätt koolipere, aga ka inimesed väljastpoolt kooli.

Viljandi gümnaasiumis toimub vaktsineerimine 23. ja 24. augustil kell 10.00-18.00 ning vaktsineerida saavad kõik õpilased ja õpilaste pereliikmed ning õpetajad. «Vaktsineerimine on vabatahtlik ja soovijatele tasuta. Täname kõiki, kes on end juba vaktsineerinud. Kool paneb südamele, et vaktsineerides anname suure panuse kooli avatuna hoidmisesse. Seetõttu kutsume kõiki koolipere liikmeid vaktsineerima,» ütles direktor Juhan-Mart Salumäe.

Vaktsineerimiseks kasutatakse Pfizer Comirnaty vaktsiini (2-doosiline, teine doos kuue nädala möödudes, planeeritult taas koolimajas), mis sobilik alates 12. eluaastast. Vaktsineerimine toimub elavas järjekorras ehk vaktsineerima võetakse inimesi selles järjekorras nagu nad saabuvad.

Õpilased, kes on nooremad kui 18 eluaastat, peavad tulema vaktsineerima koos lapsevanema või seadusliku esindajaga. Kui õpilane tuleb vaktsineerima üksi, peab ta võtma kaasa vanema kirjaliku nõusoleku (vabas vormis). Kõigil tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Viljandi haiglasse on võimalus kohale tulla või broneerida endale aeg Pfizeri vaktsiinile, mis on kahedoosiline ja sobiv alates 12. eluaastast esmaspäevast neljapäevani kell 9-15.30 B-korpuse 4. korruse vaktsineerimiskabinetti, kuhu saab eelbroneeringuga ning esmaspäevast neljapäevani kell 8-16 on võimalik lisaks aja broneerimisele tulla kohale ka ette registreerimata. 14., 21. ja 28. augustil kell 10-16 saab vaktsineerida nii ette registreerireerides kui registreerimata haigla peahoone I korruse fuajees asuvas analüüside kabinetis.