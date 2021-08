Austraalia sulgub pandeemia murepäevil üha enam

«Täna on pandeemia kõige murettekitavam päev, mida oleme näinud,» ütles osariigi peaminister Gladys Berejiklian Sydneys ajakirjanikele.

Austraalia on püüdnud pikka aega järgida niinimetatud null-Covidi strateegiat, kuid viiruse deltatüve puhul on see üha raskem.