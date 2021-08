Viru keskus avab vaktsineerimispunkti

Viru keskuse kommunikatsiooni- ja turundusjuhi Kristel Sooaru sõnul on kaubanduskeskuse kui väga külastatava paiga ja paljude töökohtade pakkuja roll kaitsta inimeste tervist. «Täna on meil olemas lahendus, mis aitab viiruse levikut pidurdada ning ajal, mil kolmas laine koputab uksele, on oluline tuua vaktsineerimine inimestele võimalikult lähedale,» ütles Sooaru.

«Meil on hea meel, et koostöös Kaupmeeste liidu ja teiste Tallinna kaubanduskeskuste ning turgudega saame panna õla alla ja toetada vaktsineeritute hulga suurendamist. Kuna vaktsineerimine on ainus pikaajaliselt toimiv lahendus viiruse leviku tõkestamiseks ja Eesti avatuna hoidmiseks, siis riigile toe pakkumine ja proaktiivne lähenemine kaubandussektorilt on meie hinnangul äärmiselt oluline,» ütles Sooaru.