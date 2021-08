Eesti isikukoodiga välismaalased saavad Euroopa Liidu Covid-tõendi

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Indrek Holsti sõnul on ELi Covid-tõendid muutunud lahutamatuks osaks reisimisel, aga ka siseriiklike ürituste ja kohtade külastamisel, mistõttu oli vajalik muuta abi tõendite loomisel kättesaadavaks laiemalt üle riigi ja kõigile inimestele.

«Sotsiaalkindlustusameti teenindusbüroodes tõendite väljastamine on igati loogiline lahendus, sest meil on olemas vajaminev teenindusvõrk. Nii saamegi aidata vähesema digivõimekusega inimesi ning näiteks välistöölisi ja –üliõpilasi, kellel ei ole Eesti autentimisvahendeid,» selgitas Holst.

«Huvi on olnud väga suur - kahe kuuga on patsiendiportaalis genereeritud ligi pool miljonit digitaalset Covid-tõendit, millest enim on loodud enda vaktsineerituse tõendamiseks,» rääkis TEHIKu direktor Katrin Reinhold. Lisaks pakuvad tõendite loomisel abi ka kohalikud omavalitsused ja raamatukogud.