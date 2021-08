Covid-19 on viinud USA haiglad viimase piirini, üks asi erineb varasemast

Florida ja Louisiana osariigid on teada andnud rekordilisest patisentide arvust, kes on sattunud haiglasse Covid-19 tõttu, kirjutab CNN Health. Mississippis ja Arkansases on haiglate igapäevane vastuvõtt rohkem kui 87% nende varasemast maksimumist.

Haiglad kinnitavad, et patsiendid on enamasti nooremad, kui eelnevate lainete korral.

Missouri osariigis asuv Mercy haigla juht Jeremy Drinkwitz sõnas, et nende haigla on viimase kahe nädala jooksul ületanud mitmel korral patsientide rekordi. «Asjad on eelmisest korrast väga erinevad, sest haiglaravi vajavad pigem nooremapoolsed inimesed,» rääkis Drinkwitz CNN-ile.

Eakate inimeste hospitaliseerimise määr on endiselt kõrge, kuid võrreldes varasemaga siiski väiksem. Vastavalt USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse (CDC) andmetele on 70-aastaste ja vanemate hospitaliseerimise määr umbes veerand sellest, mis see oli jaanuaris.

CDC raportid näitavad, et täiskasvanute haiglaravi määr (vanuses 30-39 eluaastat) on kõrgem kui kunagi varem.

Samuti on kõrgenenud laste hospitaliseerimise määr, alla 18-aastaste haiglaravi määr ulatub rekordiliselt kõrgele. Föderaalsed andmed näitavad, et osariikides nagu Georgia, Tennessee, Lõuna-Carolina ja Louisiana, on laste hospitaliseerimise määr kahekordistunud.

Jackson North Medical Keskuse perearst dr O'Neal Pyke ütles CNN-ile, et pandeemia alguses ei olnud patsientide eest hoolitsemiseks piisavalt vahendeid ja arstid ei teadnud, kas see, mida nad oma patsientide heaks teevad, on õige.

«Nüüd on minu suurim mure see, et meil on head vahendid, meil on tõhusad vaktsiinid, mis tõsi küll, ei takista ilmtingimata viiruse saamist, kuid kindlasti hoiavad ära tõsise haiguskulu või surma. Mure seisneb selles, et kogukond jätkuvalt kõhkleb,» sõnas Pyke.

Floridas on viimaste andmete kohaselt riigi kõige kõrgem haiglaravi määr. Covid-19-ga hospitaliseeritakse Floridas iga 100 000 inimese kohta rohkem kui 65 inimest.