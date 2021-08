Suures analüüsis selgus, kui palju on tegelikult Covid-19 asümptomaatilisi nakkusi

Üks lihtsamaid viise nakkuse tõelise levikuleidmiseks on ristlõikeuuringu läbiviimine, mis võtab juhusliku valimi populatsioonist, et tuvastada viiruse olemasolu olenemata patsiendi tervisest.

Väljakutse muudab veelgi raskemaks, et SARS-CoV-2 võib tekitada mitmesuguseid sümptomeid, millest mõnd on alles hiljaaegu haigusega seostatud.

Esimene piirdus uuringutega, mis hõlmasid pikka jälgimisperioodi. Selle analüüsi tulemused näitasid, et 35,1 protsenti inimestest, kes said positiivse laboritulemuse, ei kogenud sümptomeid.

Arvud on piisavalt lähedased, et veenda teadlasi, et nende meetod toetab oletusi, et asümptomaatiliste nakkuste hulka on peetud liiga madalaks.