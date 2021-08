Serbia hakkab pakkuma kolmandat vaktsiinidoosi

Serbia vaktsineerimiskampaania oli algul edukas, kuid tempo rauges pärast seda, kui vaktsineeritud oli umbes 40 protsenti elanikkonnast. Päevane haigestumus on riigis tõusuteel, epidemioloogid süüdistavad selles osaliselt koroonaviiruse nakkavamat Delta tüve, mis ründab peamiselt vaktsineerimata inimesi.

«Pärast enam kui kuut kuud massivaktsineerimist on valdav enamus haiglaravi vajajatest vaktsineerimata,» teatas valitsus esmaspäeval. «See peaks õhutama vaktsineerima neid, kes ei ole seda veel teinud.»

Kolmandat vaktsiinidoosi soovitatakse haavatavatele elanikkonna rühmadele, kelle seas on eakad, meditsiinitöötajad, immuunpuudulikkusega inimesed ja sageli reisijad. Valitsus kinnitas, et kolmanda vaktsiinisüsti võib saada igaüks, kellel on teisest süstist möödunud vähemalt kuus kuud.