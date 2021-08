Lastehaigla juht lükkab ümber väite, et laste haigestumine Covid-isse on kasvanud

«Kolmanda lainega on meil väga-väga vähe haigeid olnud ja me ei saa kinnitada seda, et lapsed praegu tohutult-tohutult haiged on ja väga haiglaravi vajavad. Kolmandas laines ei ole kindlast mingit massilist laste haigestumist. See müüt, mis ajakirjanduses käib, ma ei ole näinud mingit tõestust sellele erialakirjanduses. Paanikat ei tohiks kindlasti külvata,» rääkis Luts ERR-ile.