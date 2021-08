Kiik: septembris hakatakse koroonatõendit nõudma igal üritusel

Praegu on lubatud siseruumides korraldada ilma tõendit küsimata üritusi kuni 50 inimesele ja välisõhus kuni 100 inimesele, kuid Kiige sõnul liigub valitsus selles suunas, et koroonatõendit hakatakse küsima juba esimesest inimesest. «Arvestades viiruse levikut, siis edasiliikumine ongi mõistlik,» sõnas ta.

Tõendi küsimine on Kiige sõnul vajalik suurematel üritustel, nagu kontsertidel, teatris, kinos või muudel meelelahutusüritustel enda nakkusohutuse tõestamine. Olgu selleks siis koroonapassi näitamine või negatiivse testi tõendamine.

Kiik täpsustas, et valitsus ei ole seisukohal, nagu peaks kuidagi piirama elutähtsaid tegevusi. Ta lisas, et kaubanduskeskustes on palju elutähtsaid teenuseid, nagu prillipoed, lemmikloomakauplused, apteegid, erinevate abivahendite või lastetarvete poed.