Koroona-aastal kannatas üle 70 protsendi töötajatest tööstressi käes

«Meie tööheaolu uuringu tulemustest joonistub välja väga selge profiil kõige kurnatumast töötajast. Suurima tõenäosusega on ta oma parimas tööeas firma võtmeisik – juht või ettevõtja – kes elab mõnes Eesti suurematest linnadest. Need on positsioonid, kuhu kriisi tippajal koondus vastutus võtta vastu kiireid ja keerulisi otsuseid,» selgitab Prööm.

Töötajaid valdab tõsine stressiseisund

«Äärmuslikematel juhtudel tõid inimesed koguni välja, et tööstressist tingituna vältisid nad klientide või kolleegidega suhtlemist ega tahtnud hommikuti tööd alustada,» avas Seesami esindaja uuringu tulemusi. «See on märk juba väga tõsisest stressiseisundist,» tunneb Prööm muret.

Tendents on seda enam murettekitav, et iga kümnes 35-44 aastane ei tee stressi leevendamiseks mitte midagi, sest ei oska kuskilt alustada.

Pea sama palju leidub neid, kes ei pööra stressiilmingutele tähelepanu, sest on juba leppinud, et see on vastutusrikka töö lahutamatu osa. Võrreldes teiste vanusegruppidega leidus nii 35-44 kui ka 45-54 aastaste seas poole rohkem inimesi, kes kasutavad stressi leevendamiseks rahustava või uinumist soodustava toimega toidulisandeid.