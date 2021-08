Osa haridustöötajatest taunib iganädalast vaktsineerimata õpetajate testimist

Vaktsineerimata õpetajate testimise eesmärk ei saa teaduspõhiselt olla nakkusohutuse tagamine, kuna nakkust levitavad täpselt samamoodi vaktsineeritud inimesed, ütles 180-liikmelise haridusvaldkonna esinduskoja juhatuse liige Kätlin Telvik. Murekoht on tema sõnul see, et selle meetme eesmärgiks võib olla õpetajate kaudne vaktsineerima kohustamine.