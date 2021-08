Valitsus tegi kolmele üritusele piirangute erandi

Selleks, et Lennart Meri konverentsist saaksid osa võtta ka nendest riikidest tulevad esinejad, kel pole vaktsineerimise või Covid-19 haiguse läbipõdemise kohta tõendit, andis valitsus eriloa, et nad ei pea jääma Eesti riigipiiri ületamisel eneseisolatsiooni, edastas valitsuse pressiesindaja. Nende konverentsikülaliste nakkusohutus tagatakse Covid antigeeni kiirtestidega. Koroonaviiruse positiivse testitulemusega inimene konverentsil osaleda ei saa.

Konverents on kinnine üritus, kuhu pääsevad vaid kutsutud ja eelregistreeritud inimesed. Konverentsialale sisenemise õiguse annab rahvusvaheliselt aktsepteeritud vaktsineerimist tõendav dokument, Covid-19 haiguse läbipõdemist tõendav dokument või konverentsi hotellis läbi viidud kiirtest ja selle negatiivne tulemus.

Erandi tegemine võistkondade delegatsioonidele lühikeseks ajaks on põhjendatud, sest nende liikmed on teistest isikutest rangema arstliku kontrolli all nii enne Eestisse saabumist kui ka Eestis viibides.