Sydney pikendas lukustusmeetmeid ja kehtestas osalise liikumiskeelu

Uus-Lõuna-Walesi osariigi peaminister Gladys Berejiklian ütles otsusest teatades, et see ei tulnud kergelt, kuid Austraalia suurima linna viiel miljonil elanikul on aeg varjuda.

«Kahjuks jätkub nakkusjuhtude arvu kasv,» ütles ta. «Selliseks jääb elu meist enamiku jaoks septembri lõpuni.»

Sydneys oli kogu senise pandeemia jooksul nakatumine väga väike, aga viimasel ajal on hakanud tulema üle 600 positiivse koroonaproovi päevas ja nakkuse levikule ei suudeta piiri panna.

Kojujäämise korraldus jääb kehtima septembri lõpuni ning suuremate nakkuskollete elanikel on öine liikumiskeeld. Päeval on neil lubatud tunniks välja minna, et end pisut liigutada.

Politseile tuleb piirangute jõustamiseks appi 1000 kaitsejõudude liiget.