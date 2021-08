Uus-Meremaa jääb Delta tüve leviku tõttu veel neljaks päevaks lukku

Peaminister Jacinda Ardern ütles, et esialgne kolmepäevane lukustus, mis pidanuks lõppema ööl vastu reedet, pikeneb veel nelja päeva võrra.

Uus-Meremaa on suutnud seni koroonaviirust edukalt eemal hoida ja eelmine haiguspuhang oli riigis veebruaris.

«Me lihtsalt ei tea veel päriselt selle Delta puhangu ulatust. Kuid see käsib meil olla jätkuvalt ettevaatlik,» ütles Ardern.

Ta lisas, et kõik nakkusjuhtumid, ka Wellingtoni omad, on omavahel seotud, seetõttu on mureks vähem põhjust.