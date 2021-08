Teadlased tuvastasid üllatava aine, mis hävitab rakkudes koroonaviirust

«Traditsiooniliselt võtab ravimite väljatöötamise protsess kümme aastat ja meil pole lihtsalt kümnendit,» ütles dr Jonathan Sexton, sisehaiguste dotsent ja uuringu üks autoreid. «Meie avastatud ravimeetodid on teise faasi kliiniliste uuringute jaoks hästi positsioneeritud, kuna nende ohutus on juba kindlaks tehtud.»

«Leidsime, et laktoferriin on nakkuste ennetamisel märkimisväärselt tõhus, toimides paremini kui miski muu, mida me uurisime,» ütles Sexton. Ta lisab, et varajased andmed viitavad sellele, et see efektiivsus laieneb ka SARS-CoV2 uuematele tüvedele, sealhulgas hästi ülekantavale Delta variandile.