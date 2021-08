Millised võivad olla koroonaviiruse läbimurdenakkuse sümptomid?

Vaktsineerimine hoiab ära haigestumist ja vähendab Covid-19 raskust niiöelda läbimurdenakkuste korral. See tähendab, et valdav enamus läbimurdejuhtumitest on «kerged» juhtumid. Uuringud viitavad, et vaktsineeritud inimestel on lisaks kergematele sümptomitele ka lühem haiguse kestus kui vaktsineerimata inimestel, vahendab Live Science.