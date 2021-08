Terviseamet: Seederi vaktsiin ei pärinenud terviseameti külmlaost

Terviseamet kinnitab, et jaanipühadel aset leidnud külmladude temperatuurihälbe avastamise järel uuriti tagasiulatuvalt kõikide külmaruumide temperatuurilogisid. Temperatuuri fikseerisid nii hoone omaniku ehk Riigi Kinnisvara ASi tellimusel paigaldatud hooneautomaatika kui ka terviseameti tellimusel üles seatud dubleeriv süsteem. Neilt andmetelt on näha, et külmladude keskmine temperatuur püsis stabiilne kuni jaanipäevani, mis tähendab, et senimaani suutsid jahutusseadmed ruumi ja seal olevat kaupa jahutada normi piires. Tuleb arvestada asjaoluga, et põrandaküte asub üksnes välisseina ääres, mitte terve külmalao põrandapinna all ning selle efektiivsus oli ruumi mahtu arvestades madal. Välisseina ääres asuva põrandakütte eesmärk oli ära hoida liigse külma tungimine lattu talvisel ajal. Jahutusseadmed olid toimiva põrandakütte ja sundventilatsiooni tõttu siiski suurema koormuse all.