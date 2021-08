Tallinna linnavalitsuses saab eelregisteerimata vaktsineerida augusti lõpuni

«Otsustasime linnavalitsuse hoones vaktsineerimispunkti avada seetõttu, et pakkuda võimalust eelregistreerimata südalinna koroona vastu vaktsineerima tulla. Kõigil, kellel on augusti lõpuni tööpäevadel kesklinnas asjatoimetusi, on teretulnud vaktsineerimisvõimalust kasutama sõltumata sellest, kas nad on tallinlased või mitte,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.