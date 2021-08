Prantsusmaa soovitab üle 65-aastastele kolmandat vaktsiinidoosi

Soovitus puudutab inimesi, kes on kaks vaktsiinidoosi juba saanud. Neile pakutakse täiendavat annust Pfizeri või Moderna vaktsiini, mida Prantsusmaal on küllaldaselt.

HAS soovitab lisadoosi saajate ringi laiendada, kuid rõhutab, et lähinädalatel peaks võtma sihikule esmajoones üle 80-aastased, kelle vaktsineeritus on ebapiisav (79,9 protsenti).