Kiik: uute piirangutega hoiame ära ühiskonna laussulgemise

«Ma arvan, et seda ei ole liiga palju küsitud. Me ju ei räägi lauspiirangutest, me ei pane lapsi distantsõppele, ei sulge kaubanduskeskusi ega restorane – püüame hoida ühiskonda avatuna, aga saame seda teha ainult siis, kui me kõik nende piirangutega kaasa tuleme,» rääkis Kiik kolmapäeval «Terevisioonis».

Küsimusele, miks peab hakkama maski kandma suurtes kaubanduskeskustes, vastas Kiik, et valitsus ei saa iga asutust eraldi hindama hakata. «Eks kaubanduseskused ja toidupoed on märkimisväärselt erineva ventilatsiooniga. Ideaalmaailmas võiks teha igale ruumile ja kohale spetsiaalse reeglite paketi. Aga päriselus me ju kujutame ette, kui palju siis segadust oleks – kui üks toidupood on hea ventilatsiooniga, teine asub keldris, üks kaubanduskeskus on uues hoones, teine mõnikümmand aastat vana. Siis oleks segadust veel rohkem. Riik peab paratamatult oa reeglites olema selge, ühetaoline ja kohtlema kõiki võrdselt,» selgitas Kiik.

Tervise- ja tööminister rääkis, et maskikandmise nõue neis kohtades lähtub kainest loogikast. «Kui me teame, et meil on positiivse testiga inimesi oluliselt rohkem vaktsineerimata inimeste hulgas ja nakatumise näitajad on juba tõusnud kaks ja pool kuud järjest, siis neis tingimustes on arusaadav, et kui me ei tee Covid-tõendite kontrolli, siis see risk, et satud näiteks ühistranspordis või toidupoes kokku nakatunud isikuga on märkimisväärselt kõrgem kui Covid-tõendiga üritustel,» rääkis Kiik.