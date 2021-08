Viimase kahe nädala haigestumus kasvas kõikides maakondades peale Pärnu- ja Läänemaa, kus see veidi langes, selgub terviseameti andmetest. Eesti nakatumiskordaja on 1,05 peal ehk võrreldes eelmise nädalaga (R=1,2) on see langenud.