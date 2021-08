Confido juht: apteekides vaktsineerimine on kahekordistunud

«Inimestele tundub apteegis vaktsineerimine mugav ja usaldusväärne. Põhjus on lihtne - kõik teavad, et apteek on tervise eest hoolitsemisel oluline koht ja teavad, kus on nende koduapteek,» selgitab Laur ja lisas, et Confido plaanib septembri alguses avada täiendavaid vaktsineerimispunkte.