New Yorgi uus kuberner Kathy Hochul avaldas uue viirusesurmade arvu

New Yorgis on USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskusele (CDC) edastatud surmatunnistuste andmeil surnud viiruse tagajärjel pea 55 400 inimest. Endine kuberner Andrew Cuomo kinnitas oma viimasel tööpäeval esmaspäeval, et viiruse tagajärjel on surnud 43 400 inimest.

«Avaldame rohkem infot, kui varem, et inimesed teaks, et hooldekodude ja haiglate surmad on kooskõlas CDC avaldatud andmetega,» ütles Hochul kolmapäeval telekanalile MSNBC. «On palju asju, mis ei toiminud ja ma panen need toimima. Läbipaistvus on minu administratsiooni kaubamärk.»