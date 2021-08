Vaktsineeritutest on Covidi tõttu surnud Eestis vaid üks patsient

Terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp rõhutab, et sotsiaalmeedias leviva info puhul on egemist esialgsete surmateatiste põhjal kokku pandud andmetega, mis on täpsustamata ja vajavad täiendavat kontrolli. Ta lisab, et selliste täpsustamata andmete põhjal on väga kerge teha ennatlikke järeldusi, mis viivad vale tulemuseni.