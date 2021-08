Fauci avaldab, mis ajaks võib saada Covid-19 kontrolli alla

Fauci sõnas CNN-ile, et see, kui kiiresti riik normaliseerub on nende 90 miljoni ameeriklase käes, kes pole veel kaitsepoogitud.

Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuse andmete kohaselt on rohkem kui 201,7 miljonit inimest saanud vähemalt ühe annuse vaktsiini. «See on väga kaval viirus,» märkis Fauci, «Kui venib nende inimeste vaktsineerimine, keda peaks vaktsineerima, siis võib see veel kaua aega võtta, mis võib omakorda viia uue variandi tekkimiseni.»

Samuti toetab ta tööandjaid, kes on kehtestanud kohustuse töötajatel vaktsineerida.

«Ma respekteerin inimeste vabadust, aga kui te räägite rahvatervise kriisist, mida oleme juba üle pooleteise aasta kannatanud, on kätte jõudnud viimane piir. Me peame inimesed vaktsineerima,» lisas Fauci.

Teised tervisevaldkonna eksperdid, kui ka Fauci on varem hoiatanud, et vaktsineerimata inimesed annavad viirusele võimaluse mutateeruda veel ohtlikumaks kui on praegune Delta variant.