Iisraeli uuring: koroonavaktsiinil on terviseriskid, kuid Covid-19 viirus on ohtlikum

Iisraeli uuring, milles osales ligi kaks miljonit inimest näitab, et koroonaviiruse vaktsiin Pfizer/BioNTech suurendab kergel määral südamepõletiku, paistes lümfisõlmede ja vöötohatise riski. Kuid Covid-19 infektsioon suurendab tunduvalt riski haigestuda südamepõletiku, lisaks suurendab viirus verehüüvete ja infarki riski.

Teadlaste sõnul on see esimene suur uuring, milles võrreldakse sama populatsiooni vaktsineerimisriske ning see näitab, kuidas vaktsiinid kaaluvad üles nakkusohust tulenevad riskid.