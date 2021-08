Põhjus peitub eelkõige viiruse bioloogias. «Niipea, kui see rakku siseneb, võtab see üle raku enda süsteemid ja masinavärgi. See tähendab, et kui me selle vastu võitleme, võitleme raku vastu. Saame tulemuseks üleüldise elu seiskumise,» selgitas Maimets. Nõnda proovitakse viiruse elutsükli blokeerimise ja selle ründamise asemel leevendada nüüd eeskätt nakkuse tagajärgi.