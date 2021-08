Nädalavahetusel saab kümnes Tallinna koolis eelregistreerimata vaktsineerida

«Koolides saab vaktsineerida juba teist nädalavahetust järjest, sel korral kolmel päeval reedest pühapäevani ja eelmisest korrast erinevates koolides. See on hea võimalus enne kooli algust esimene vaktsiinidoos saada. Eelkõige oleme koolides vaktsineerimise korraldamisel mõelnud õpilastele alates 12. eluaastast, kuid nii nagu ka eelmisel korral, on oodatud ka õpilaste täiskasvanud perekonnaliikmed, ümberkaudsed elanikud ja kõik teised, kes ei ole veel vaktsineerima jõudnud,» rääkis linnavalitsuse koroonaviiruse ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

Vaktsineerimispunktid on avatud:

Tallinna 21. Koolis (Raua 6),

Tallinna Kristiine Gümnaasiumis (Nõmme tee 32)

Pirita Majandusgümnaasiumis (Metsavahi tee 19)

Tallinna Õismäe Vene Lütseumis (Õismäe tee 28)

Tallinna Nõmme Põhikoolis (Raudtee 68)

Ehte Humanitaargümnaasiumis (Ehte 9)

Lasnamäe Gümnaasiumis (Pae 59)

Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis (K. Kärberi 9)

Tallinna 53. Keskkoolis (J. Sütiste tee 42)

Tallinna Tehnikagümnaasiumis (Sõpruse pst 187)

Õpilased võivad vaktsineerida mistahes koolis, kus võimalik, see ei pea olema kodukool. Koolidesse võivad minna vaktsineerima ka kõik teised soovijad.

Tervishoiuteenust pakuvad koolides Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Tallinna Kiirabi ning SA Tallinna Koolitervishoid.

Õpilaste vaktsineerimiseks kasutatakse vaktsiini Pfizer/BioNTech Comirnaty, mida on selle vanuserühma vaktsineerimiseks soovitanud riiklik ekspertkomisjon. Teise doosiga saab vaktsineerida kuue nädala pärast.

Vaktsineerimine on vabatahtlik, millest on teavitatud nii koole kui ka õpilasi ja lapsevanemaid. Õpilane saab vaktsineerima minna koos vanemaga või vanema antud kirjaliku nõusolekuga.

Nõusoleku vormi leiab vajadusel Tallinna kodulehelt. Iga vaktsineeritu saab osaleda loosimises, mille auhindadeks on kruiisid, spaakülastused, kinkepiletid ja kinkekaardid. Peaauhinnaks on 30 iPadi, millest praeguseks on välja loositud üks.