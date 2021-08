Nädalavahetusel saab vaktsineerida kaubanduskeskustes üle Eesti

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on ühise vaktsineerimisaktsiooni eesmärk tuletada meelde, et sügiseks valmistumise üks osa on ka enda ja teiste tervise kaitsmine.

Ta lisas, et kui teine doos on jäänud mingil põhjusel õigeaegselt tegemata, siis ka selle saab nüüd kiiresti kätte. «Vaktsineerimine on tõhusaim viis kaitsta enda ja oma lähedaste tervist ning anda oma väike, aga tähtis panus selleks, et lapsed saaksid käia koolis, vanavanemad kohtuda lähedastega ja töökohad säilida,» sõnas Seer.