Covid-19 patsient kaotas ühest silmast nägemise ja sel võib olla seos immuunvastusega

Nohuga 70ndates aastates anonüümsele patsiendile pandi diagnoosiks Covid-19. Kolm nädalat hiljem saabus ta haiglasse terve hulga sümptomitega, vahendab Science Alert.

New Yorgis asuva Columbia ülikooli Vagelose arstide ja kirurgide kolledži arstide meeskonna aruande kohaselt oli mees paranenud Covid-19st, kuid nädal hiljem tekkis tal peavalu.

Sellele järgnes peagi nägemise halvenemine paremas silmas, kuni ta suutis sellega näha vaid häguseid liigutusi. Kõik selle silmaga tehtud liigutused põhjustasid ka tugevat valu.

Nägemise halvenemise juhtumid pärast SARS-CoV-2 nakkust ei ole tavalised, kuid pole ka ennekuulmatud, kuna paljud juhtumite aruanded viitavad võimalikele seostele. Käesolev juhtum paistab silma sümptomite kombinatsiooni tõttu, sealhulgas intensiivsed peavalud ja ebamugavustunne silmas endas.

Kompuutertomograafia näitas kiiresti, et patsiendi piinade allikaks olid põletikulised siinused, ulatudes allapoole tema näo paremat külge. Juhtum oli nii tõsine, et see põhjustas luu erodeerumist, mistõttu oli vaja erakorralist protseduuri, et eemaldada igast õõnsusest võimalikult palju põletikulist materjali.

Esialgu tundus operatsioon õnnestunud strateegiana. Kuid peagi tuli valu tagasi ja nägemine halvenes.

Koekultuurid näitasid bakterit nimega Streptococcus constellatus. Tavaliselt soolestikus ja suuõõnes leiduv bakter võib muutuda eriti agressiivseks, kui see satub teistesse kehapiirkondadesse.

Sellegipoolest oleksid antibiootikumid pidanud selle mikroobi hävitama.

Edasine uurimine näitas aktiivsete valgete vereliblede levikut, millest tavaliselt eraldub väike antikeha IgG4. Erinevalt teistest antikehast on see võimeline end nutikalt kokku voltima, muutes need asümmeetrilisteks.

Samuti on see tuntud selle poolest, et põhjustab IgG4ga seotud autoimmuunse haigusseisundi, mis võib tabada peaaegu kõiki kehaosi, tekitades põletikku ja põhjustades kahjustuste tõttu laialdaselt valu.

IgG4ga seotud rinosinusiidi diagnoosiga määrati patsiendile steroidide kuur ja peagi paranes ta tervis ja selgines nägemine. Kolm nädalat hiljem paranes ta täielikult.

Kas patsiendi SARS-CoV-2 nakatumine võis mängida rolli või oli see mitteseotud sündmus?

Võimalik seos on olemas. Kuigi IgG4 rinosinusiidi põhjus pole teada, on IgG4 kahjustuste ümber sageli palju rakke, mida nimetatakse tsütotoksilisteks CD4-positiivseteks T-rakkudeks, mis tapavad keharakke.

Kui tegu oleks krimisaatega, tuleks siinkohal stseen, kus SARS-CoV-2-tundlik CD4+ T-rakk lohistati ülekuulamisruumi, kus ta võetakse pihtide vahele selle eest, et seda on leitud Covid-19ga haiglasse sattunud patsientidest.