Riik, mis vaktsineeris nädalaga 90% täiskasvanud elanikkonnast

Pisike riik Bhutan, mis asub Himaalaja mäestiku idaosas on koduks ligi 800 tuhandele inimesele, hakkas teist vaktsiinidoosi manustama 20. juulil. Suures vaktsineerimiskampaanias osales üle 3000 tervishoiutöötaja ja 1200 vaktsineerimiskeskust üle riigi aitasid tagada, et vaktsiin jõuaks iga vaktsiinikõlbliku inimeseni.

Mõnel juhul rändasid tervishoiutöötajad läbi järskude mäenõlvade, et jõuda riigi äärealas asuvatesse küladesse, et pakkuda vaktsiini neile, kes mingitel põhjustel ise vaktsineerima tulla ei saanud.

Terviseekspertide sõnul aitas Bhutani väike elanikkond vaktsineerimisele kaasa. «Meie eesmärk on saavutada elanikkonna seas võimalikult lühikese aja jooksul karjaimmuunsus, et vältida rahvatervise kriisi,» märkis Bhutani tervishoiuminister Dechen Wangmo ja lisas, et vaktsineerimine on Bhutani tervishoiu alustala.