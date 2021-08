Teadlased ja ühiskonnategelased arutlevad pandeemia õppetundide üle

Konverents «Pandeemia õppetunnid: kas ühiskondade sulgemine on aidanud meil viirusega võidelda?» on jagatud kolme osasse, kus iga teemapüstituse järel toimub pooletunnine arutelu.

Konverentsi peaesinejaks on kolm rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud spetsialisti. Sunetra Gupta on Oxfordi ülikooli teoreetilise viroloogia professor. Ta on uurinud patogeenide populatsioonistruktuuride arengut, mis on pannud aluse universaalse gripivaktsiini loomisprotsessile, samuti on ta tegelenud ka malaaria ja COVID-19 nakkusdünaamika uurimisega.

Nick Hudson on rahvusvahelise finantskogemusega kindlustusmatemaatik ning sage kõneisik ettevõtete ja investeeringute juhtimise ning teadmisteooria alal. Tema huvi mitmete sotsiaalse õigluse teemade vastu, sealhulgas identiteedipoliitika ja kodanikuõiguste ümber viisid ta asutama organisatsiooni PANDA (Pandemics ~ Data & Analytics). See organisatsioon on kriitiline nende kavade suhtes, mida on seni COVID-19 pandeemia osas ühiskondades rakendatud.

Paul Dolan on London School of Economicsi käitumisteaduste professor, kes konverentsil avab oma mõtteid praeguste pandeemiaga võitlemise meetodite kohta - ta ei ole sugugi kindel, kas need mitte hullemad pole, kui haigus ise. Oma uurimistöös on ta keskendunud õnne mõõtmisele ja käitumise muutmisele läbi kontekstide muutmise, milles inimesed oma valikuid teevad. Dolan on teinud koostööd poliitikakujundajate ja erafirmadega ning pühendunud käitumisteaduste populariseerimisele.

Nendega diskuteerivad Tartu Ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar, ettevõtja, investor ja Insly asutaja Risto Rossar ning vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Allar Jõks. Diskussioone juhivad tervishoiu ekspert Jaanus Pikani ja Nasdaq Tallinna börsi juhatuse esimees Kaarel Ots.