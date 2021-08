Nädalavahetusel saab vaktsineerida mitmetes kaubanduskeskustes

COVID-19 vaktsineerimise korraldamise töörühma juhi Marek Seeri sõnul on ühise vaktsineerimisaktsiooni eesmärk tuletada meelde, et sügiseks valmistumise üks osa on ka enda ja teiste tervise kaitsmine.

Kaupmeeste liidu juht Nele Peil lausus, et nädalavahetusel toimuvad kaubanduskeskustes koolieelsed kampaaniamüügid, mis toovad kohale palju inimesi. «Eestis on veel palju inimesi, kes on COVID-19 vastu vaktsineerimise seni edasi lükanud. Nüüd on võimalik see otsus ära teha ning soovi korral kohe ka kaitsesüst kätte saada,» ütles Peil.