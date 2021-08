Riik toetab hooldekodusid nakkushaiguste leviku tõkestamisel

2019. aasta novembritormi tulemusel oli Lõuna-Eestis osa tarbijatest enam kui 72 tundi kütte, vee ja kanalisatsioonita. Kuna hooldekodu elanikud on vanemaealised, erinevate terviseprobleemidega ning vähe liikuvad inimesed, tähendab see, et eriti oluline on kindlustada neile stabiilne, ligipääsetav ja ohutu keskkond. Hooldekodudes on oluline tagada pidev elektrienergiaga ja veega varustatus, mis tähendab näiteks hooldekodus elektrienergia tagavaratoite, sealhulgas elektrigeneraatori või -energia salvestusseadme kasutusele võtmise valmiduse loomist.